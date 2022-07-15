مصرع 2 وإصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين للخلاف على أرض زراعية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 5 آخرين من عائلة واحدة بتل شمنديل دائرة مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، اليوم، إثر حدوث مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على أرض زراعية، تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزى.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على أرض زراعية، وأسفرت المشاجرة عن مقتل " مرسي ف و" 55 عاما و" محروس ال ب" 48 عاما، وإصابة كل من "حلمى ال ع" 38 عاما فلاح مصابا بإصابة بالعين،و شقيقه "نبيل ال" 40 عاما فلاح مصاب بجروح بالرأس والبطن والجانب الأيمن ونجليه" أدهم ن" 20 عاما طالب مصاب بطلق نارى بالقدم اليمنى، و" محمد ن" 17 عاما طالب مصاب بطلق نارى بالقدم اليسرى، وبجروح متفرقة بالبطن والصدر والوجه والرأس، و" محمود ج" 32 عاما فلاح مصاب بجرح بالصدر والطرفين السفليين من طلق خرطوش، جميعهم مقيمون تل شمنديل دائرة مركز أبوحماد.



وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد وبإدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن إلى موقع الحادث، وتبين حدوث مشاجرة بين أفراد عائلتين بسبب خلافات على أرض زراعية منذ عام، وتجددت منذ 3 أيام وتم استخدام الخرطوش فيها والسلاح الأبيض وأسفرت عن مصرع 2 وإصابة 5 إصابات بالغة.



فيما طوقت الأجهزة الامنية موقع الحادث وتم القبض على المتورطين فى الواقعة وجارى تحرير محضر بالواقعة وتقنين الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة.