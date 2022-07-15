اليوم السابع
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مصرع شاب إثر تعرضه لحادث مرورى بدمياط

الجمعة، 15 يوليه 2022 11:05 م
مصرع شاب إثر تعرضه لحادث مرورى بدمياط أرشيفية
دمياط - فريق المحافظات

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لقي شاب يدعي "أ. ع" من قرية الشعراء التابعة لمركز دمياط، مصرعه إثر تعرضه لحادث مرورى بطريق مدينة رأس البر، وذلك عقب اصطدام دراجة بخارية كان يستقلها بأحد أعمدة الإنارة بالطريق. 
 
وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة رجال الاسعاف لموقع الحدث، وتم نقل المصاب الي مستشفي دمياط التخصصي ولكنه كان قد فارق الحياة متأثرا بإصابته قبل وصوله المستشفي. 
 
وروي شهود عيان أن الشاب كان يقود دراجة بخارية متجاوزا السرعة المقررة، مؤكدين أن هناك مجموعة من الشباب تحري يوميا سباق للدراجات البخارية بالطريق الرابط بين دمياط رأس البر، مما تسبب في تكرار الحوادث بتلك المنطقة. 
 
 

قوات الامن

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