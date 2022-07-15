مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين فى تصادم سيارة وتوكتوك على طريق الإسماعيلية السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان آخران فى حادث تصادم سيارة مع توك توك بدون لوحات معدنية على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوى بالقرب من كمين فنارة بمركز فايد وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى فايد التخصصي.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة رقم 3219 ط. و. ل مصر مع توك توك بدون لوحات معدنية على طريق الإسماعيلية السويس الصحرأوى بعد كمين فنارة فى اتجاه محافظة السويس دائرة مركز فايد.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع ب4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع حياة مبارك خميس تبلغ من العمر 105 عاما مقيمة أبو سلطان دائرة مركز فايد، وإصابة كل من نعمة إبراهيم سليمان 60 عاما، وأصيبت بغيبوبة وغير مستجيبة للألم واشتباه كسر بالذراع الأيمن ونزيف من الأنف وجرح متهتك بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم وأحمد عبد الحميد محمد 28 عام يقيم بالعقادة وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم.

على الفور تم نقل المتوفاة والمصابين إلى مستشفى فايد التخصصى.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.