مشرعو سريلانكا يجتمعون غدا لبدء عملية اختيار رئيس جديد للبلاد

كولومبو (أ ش أ)

أعلن رئيس البرلمان السريلانكى ماهيندا يابا أبيواردانا اليوم الجمعة، أن مشرعى البرلمان سيجتمعون غدا السبت لاختيار رئيس جديد.

وقال أبيواردانا - وفقا لما أوردته صحيفة (ديلى مرور) السريلانكية - "إن البرلمان سيجتمع السبت لبدء عملية اختيار رئيس جديد يتولى الرئاسة طوال الفترة المتبقية من ولاية راجاباكسا التى تنتهى عام 2024"، متوقعا أن يتم إجراء انتخابات رئاسية فى 20 يوليو الجارى كما قرر قادة الأحزاب ولجنة الأعمال.

ومن المحتمل أن يقوم الرئيس الجديد بتعيين رئيس وزراء جديد - شريطة أن يتم الموافقة على تعيينه من قبل البرلمان - وذلك فى ظل تصاعد الضغوط على رئيس الوزراء الحالى رانيل ويكرمسينغه - والذى يشغل منصب الرئيس بالإنابة - للتنحي.

يشار إلى أن راجاباكسا كان قد فر إلى خارج البلاد وسط التظاهرات المتصاعدة التى كانت تطالب بتنحيه على خلفية الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد.

ووصل راجاباكسا إلى سنغافورة، وأعلن رئيس البرلمان أن استقالته قد دخلت حيز التنفيذ.

وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية فى تاريخها، إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكى وبات الإفلاس وشيكا، كما يندر الوقود فى العديد من المحطات وأصبحت الأدوية شحيحة.