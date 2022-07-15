محافظ كفر الشيخ يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بمواقف السيارات.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عدداً من مواقف سيارات الأجرة شرق وغرب العاصمة، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة، وتحدث مع المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة لركوب المواصلات، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، مطالباً إياهم بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة، والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك، رافق المحافظ خلال جولته، المهندسة عايده ماضي السكرتير العام، المساعد، واللواء حاتم فايد، مدير إدارة المواقف، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، والعقيد كريم عبد، رئيس مباحث المرور.

وضبط محافظ كفر الشيخ سيارتين الأولى بموقف كفر الشيخ يقودها طفل عمره 16سنة، نحمله ب 14 راكب، ووقف سيارة أجرة تسير عكس الاتجاه.

تفقد محافظ كفر الشيخ مواقف القاهرة وطنطا والحامول وبيلا وسيدي سالم ،وموقف السرفيس ودسوق وقلين والرياض، وفوه ومطوبس، كما تفقد مواقف غرب المدينة لعدد من المراكز والقرى ،واختتمت الجولة بتفقد محطات الوقود، حيث اطمأن على توافر الوقود بالمحطات والإعلان عن الأسعار الجديدة، مؤكداً على المواطنين بضرورة الإبلاغ عن عدم التزام السائقين بالتعريفة المقررة على الأرقام المعلنة بالصفحة الرسمية للمحافظة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على مديري المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء، والوحدات القروية، بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات كبيرة على مدخل كل موقف تشمل التعريفة الجديدة، كما شدد على استكمال وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة، لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ قد أعلنت عبر الصفحة الرسمية لها عن تلقي شكاوى المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة على غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة 114 و 0473220792.



الاستفسار عن الالتزام بالاجرة



تعليق تعريفة الاجرة بالمواقف



تفقد المواقف



جولة المحافظ في المواقف



جولة محافظ كفر الشيخ



متابعة موقف كفر الشيخ



مناقشة المواطنين بالمواقف