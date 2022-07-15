محافظ دمياط: تخطى نسبة 102.26% من مستهدف توريد القمح هذا العام

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، على تخطى نسبة التوريد من المستهدف لهذا الموسم معدل 102.26% ، وتجاوزها معدلات 295.59% بالمقارنة مع السنوات الماضية، مشيرة إلى أنه يتم متابعة منظومة التوريد بشكل مستمر وذلك للوقوف على اى عقبات قد تؤثر على انتظام تلك المنظومة ووضع حلول فورية لها ،كما وجهت المحافظ تعليماتها إلى مديريتى التموين والزراعة بالتيسير على المزارعين خلال التوريد.

وأكدت محافظ دمياط، أنه فى حالة رصد أى محاولات لتداول القمح بشكل غير قانونى سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك ومصادرة القمح.