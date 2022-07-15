محافظ القليوبية يتفقد سير العمل في مواقف قرى مركز طوخ وبنها

القليوبية إبراهيم سالم

جرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، جولة مفاجئة لتفقد عدد من مواقف النقل الجماعية داخل قرى مركز طوخ وبنها، للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة، حيث تفقد مواقف قرى مركز طوخ وبنها العمومي وتحدث مع المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة لركوب المواصلات، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، مطالباً إياهم بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك.



وشدد "الهجان"، على مديري المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بانرات كبيرة على مدخل كل موقف تشمل التعريفة الجديدة، كما شدد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.



يذكر أن محافظة القليوبية قد أعلنت عبر الصفحة الرسمية لها عن تلقي شكاوى المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة، وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 114، بالإضافة إلى رقم الشكاوى الخاص بالمحافظة أرضي 0133222979 و0133212466 ورقم الواتس آب 01119992624، بالإضافة إلى رقم 16528 التابع لمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.



رافق المحافظ خلال جولته، المهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، ومصطفى حسانين نائب رئيس مدينه طوخ، ومحمد عبد الحليم مدير المواقف.





جانب من الجولة



محافظ القليوبية خلال الجولة



محافظ القليوبية يتابع المواقف



محافظ القليوبية يتابع سير العمل بالمواقف



محافظ القليوبية يتابع وضع استيكر التعريفة



محافظ القليوبية يستمع للمواطنين











