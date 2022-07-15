محافظ الدقهلية يحيل 130 محضر مخالفات تموينية بالأسواق والمخابز للنيابة

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والاسواق اسفرت عن تحرير 130 محضرا فى مجال المخابز والاسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة...ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التى تم تنفيذها شملت المرور على المخابز والاسواق والمحلات بمراكز ومدن السنبلاوين وشربين ونبروه ودكرنس والمنزلة والمطرية ومنية النصر وجمصة وميت غمر وان المحاضر التى تم تحريرها عبارة عن 44 محضرنقص وزن و10 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و1 محضر عدم إعطاء بون للمواطنين و11محاضر توقف عن الإنتاج و12 محضر تصرف فى دقيق مدعم و2 محضر مبيعات وهمية و1محضر عدم وجود قائمة بيانات و4 محاضر عدم وجود سجل و1محضر تجميع بطاقات تموين و2محضر تجميع دقيق و16 محضر عدم اعلان عن الأسعار و4 محاضر عدم حمل شهادة صحية و5 محاضر بيع بأزيد من السعر (سجائر) و2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و2 محضر عدم اعلان عن المقررات التموينية و3 محاضر تصرف فى سلع تموينية و10 محاضر مخالفة قانون حماية المستهلك واضاف أنه تم التحفظ على 79شيكارة دقيق مدعم و1980 رغيف مدعم و400لتر سولار وكميات من السلع التموينية.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى.



جانب من الحملات (1)



جانب من الحملات (2)



جانب من الحملات (3)



جانب من الحملات (4)



جانب من الحملات (5)









