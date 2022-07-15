محافظ الإسماعيلية يشدد بتكثيف الحملات المرورية والتموينية لمنع تجاوز الأجرة

شدد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية على تكثيف الحملات التموينية والمرورية بعد صدور قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود، حيث وجه محافظ الاسماعيلية لإدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور ومشروع المواقف ومديرية التموين باتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة الالتزام بالضوابط والتعريفة الجديدة دون تجاوزات، وبالتأكيد على مراجعة عمل محطات البنزين بشكل طبيعى مع توافر جميع المنتجات البترولية بكافة منافذ التسويق وفق الأسعار المقررة حالياً والإعلان عنها بمحطات الوقود والالتزام بها.

ووجه المحافظ المهندس أحمد عصام نائب المحافظ لمدير إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة بجميع مواقف السيارات الداخلية والخارجية وإلزام جميع السائقين بالأسعار المقررة.

وتتابع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع الإدارة العامة للمتابعة برئاسة اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ موقف استقرار التسعيرة الجديدة لمنع تجاوزها اسعار الأجرة عن الحدود المقرر بالنسبة للخطوط الداخلية والخارجية بنسبة نحو 7%، وتاكيد تثبيت الاسعار الجديدة فى اماكن يراها الركاب والسائقين بوضوح واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف مع تكثيف الحملات لمنع أى ممارسات غير قانونية.