محافظ أسوان يكلف بالوقوف على مطالب واحتياجات المرأة المعيلة بقرية السماحة.. صور

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رئيس وحدة السكان بالمحافظة بزيارة ميدانية لقرية السماحة التابعة لقرى مشروع وادى الصعايدة بإدفو من أجل تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمرأة المعيلة من المطلقات والأرامل حيث أنها تعتبر القرية الوحيدة على مستوى الجمهورية التى تم تخصيصها بالكامل لـ 313 سيدة تعول أسرهم.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك يتزامن مع توفير الخدمات والمرافق العامة المتنوعة ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لتوفير مختلف أوجه الدعم للمرأة المعيلة داخل هذه القرية من خلال تقديم جميع الخدمات سواء كانت صحية أو إجتماعية أو تثقيفية فى ظل دورها الفعال لخدمة مجتمعها.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مرفت السمان رئيس وحدة السكان بالمحافظة بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان فقد تم تنظيم زيارة ميدانية لقرية السماحة للوقوف على أهم المطالب والإحتياجات الخاصة بالمرأة المعيلة بالقرية.

وتابعت، بأنه تم الإستماع لهذه المطالب فى حضور القيادات التنفيذية ليتم تلبيتها بالتنسيق مع مبادرة " الناس لبعضهم " وبمعاونة الشركاء من مؤسسات المجتمع المدنى بهدف تحسين سبل العيش وجودة الحياة لها ورفع المعاناة عن كاهلها تمهيداً لأن تكون هذه القرية نموذجاً للتنمية المستدامة.

وأوضحت، بأنه تم ويتم إتاحة وتوفير برامج التمكين الإقتصادى والثقافى والصحى والإجتماعى من خلال منح قروض ميسرة للسيدة المعيلة بفترة سماح وبدون فوائد ، علاوة على إستحواذها على نسبة كبيرة من مشروعات مبادرة " مشروعك " ، وريادة الأعمال المنزلية ، فضلاً عن برامج الإقراض من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لرفع قدرات السيدات بالقرية وتكوين قيادات نسائية يشاركن فى تطوير القرية وإستدامتها.