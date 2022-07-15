اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يوليه 2022 06:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يكلف بالوقوف على مطالب واحتياجات المرأة المعيلة بقرية السماحة.. صور

الجمعة، 15 يوليه 2022 05:22 م
محافظ أسوان يكلف بالوقوف على مطالب واحتياجات المرأة المعيلة بقرية السماحة.. صور المرأة المعيلة بقرية السماحة
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رئيس وحدة السكان بالمحافظة بزيارة ميدانية لقرية السماحة التابعة لقرى مشروع وادى الصعايدة بإدفو من أجل تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمرأة المعيلة من المطلقات والأرامل حيث أنها تعتبر القرية الوحيدة على مستوى الجمهورية التى تم تخصيصها بالكامل لـ 313 سيدة تعول أسرهم.
 
وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك يتزامن مع توفير الخدمات والمرافق العامة المتنوعة ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لتوفير مختلف أوجه الدعم للمرأة المعيلة داخل هذه القرية من خلال تقديم جميع الخدمات سواء كانت صحية أو إجتماعية أو تثقيفية فى ظل دورها الفعال لخدمة مجتمعها.
 
ومن جانبها أوضحت الدكتورة مرفت السمان رئيس وحدة السكان بالمحافظة بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان فقد تم تنظيم زيارة ميدانية لقرية السماحة للوقوف على أهم المطالب والإحتياجات الخاصة بالمرأة المعيلة بالقرية.
 
وتابعت، بأنه تم الإستماع لهذه المطالب فى حضور القيادات التنفيذية ليتم تلبيتها بالتنسيق مع مبادرة " الناس لبعضهم " وبمعاونة الشركاء من مؤسسات المجتمع المدنى بهدف تحسين سبل العيش وجودة الحياة لها ورفع المعاناة عن كاهلها تمهيداً لأن تكون هذه القرية نموذجاً للتنمية المستدامة.
 
وأوضحت، بأنه تم ويتم إتاحة وتوفير برامج التمكين الإقتصادى والثقافى والصحى والإجتماعى من خلال منح قروض ميسرة للسيدة المعيلة بفترة سماح وبدون فوائد ، علاوة على إستحواذها على نسبة كبيرة من مشروعات مبادرة " مشروعك " ، وريادة الأعمال المنزلية ، فضلاً عن برامج الإقراض من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لرفع قدرات السيدات بالقرية وتكوين قيادات نسائية يشاركن فى تطوير القرية وإستدامتها.
 
 
المرأة المعيلة بقرية السماحة (1)
المرأة المعيلة بقرية السماحة (1)

المرأة المعيلة بقرية السماحة (2)
المرأة المعيلة بقرية السماحة (2)

المرأة المعيلة بقرية السماحة (3)
المرأة المعيلة بقرية السماحة (3)

المرأة المعيلة بقرية السماحة (4)
المرأة المعيلة بقرية السماحة (4)

المرأة المعيلة بقرية السماحة (5)
المرأة المعيلة بقرية السماحة (5)
 
 

محافظ اسوان

وحدة السكان

قرية السماحة

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يوزع اللحوم على الأسر والمرأة المعيلة بحى الأسمرات.. صور

الجمعة، 08 يوليه 2022 11:11 ص

قصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر يستضيف صالونا حول معوقات المرأة المعيلة

الأربعاء، 30 مارس 2022 03:26 م

مركز بحوث الصحراء يوزع بطاريات دواجن على المرأة المعيلة بواحة سيوة

الخميس، 24 مارس 2022 05:50 م

"حياة كريمة" تواصل تحركاتها لدعم الريف المصرى.. توفير 100% من أراضى مشروعات المرحلة الأولى و48 قافلة طبية تتجه للقرى.. توقيع بروتوكولات لتنفيذ "سكن كريم".. خطة لغلق المقالب العشوائية.. ودعم موسع للمرأة المعيلة

الإثنين، 14 مارس 2022 06:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة