محاضرتان للدكتور زاهي حواس بألمانيا للترويج السياحي لمصر

كتب محمد أسعد

نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، محاضرتين للدكتور زاهي حواس خلال الأيام القليلة الماضية بدولة ألمانيا، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين، وبالتعاون مع المكتب السياحي المصري في ببرلين.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر والتي من بينها السوق الألماني، وفي ضوء التعاون المستمر بين الوزارة والدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، واستثماراً للشهرة الواسعة التي يتمتع بها د.حواس للدعاية عالمياً للسياحة لمصر، من خلال قوتها الناعمة المتمثلة في الحضارة المصرية القديمة العريقة

وخلال المحاضرتين التي تم تنظيم إحداهما في العاصمة الألمانية برلين والأخرى في مدينة ميونخ، استعرض الدكتور زاهي حواس أهم الاكتشافات الأثرية التي تم الكشف عنها مؤخراً في مصر والتي من بينها اكتشاف المدينة المفقودة بالأقصر والتي تم اختيارها أهم الاكتشافات الأثرية في العالم لعام 2021، كما دعا شعوب العالم بصفة عامة والسائحين الألمان بصفة خاصة لزيارة مصر والاستمتاع بتجرية سياحية فريدة من خلال الاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري.

وحضر المحاضرتين ما يقرب من 2000 من العاملين بالقطاع السياحي الألماني والمثقفين والآثاريين ورجال السياسة في ألمانيا، كما عقد الدكتور زاهي حواس عدداً من اللقاءات مع ممثلي عدد من الصحف والقنوات التليفزيونية الألمانية والدولية.

وحرصت وزارة السياحة والآثار على توجيه الشكر للدكتور زاهي حواس على تعاونه المثمر مع الوزارة وما يبذله من جهود مستمرة للترويج للسياحة المصرية بمختلف دول العالم مما يساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليه من الأسواق السياحية المختلفة، كما وجه الشكر للسفير خالد جلال سفير مصر بألمانيا على جهوده لاخراج الفعاليتين واستثمارهما بالشكل الأمثل.