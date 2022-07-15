ماذا تعرف عن التهاب الجريبات ديكالفان المرتبط بتساقط الشعر؟

كتب - حسام الشقويرى

التهاب الجريبات decalvans هو شكل نادر من الثعلبة أو تساقط الشعر . يبدأ عادة في مرحلة البلوغ. تتمثل الأعراض الأساسية في تساقط الشعر غير المكتمل مع الالتهاب ، وتقرحات تشبه البثور حول المنطقة التي يتساقط فيها الشعر، حسبما نشر موقع webmd ‌

أعراض التهاب الجريبات

عادة ما يصيب التهاب الجريبات ديكالفان جلد فروة رأسك ، وغالبًا ما يصيب مؤخرة الرأس. ستلاحظ البقع المتهيجة مع تقرحات أو نتوءات تشبه البثور. قد تشعر بعدم الراحة في المناطق المصابة. سوف يتساقط الشعر المصاب تاركًا بقعًا مستديرة أو بيضاوية الشكل صلعاء.

فروة الرأس هي المكان الأكثر شيوعًا لالتهاب الجريبات decalvans. يصاب بعض الأشخاص في مناطق أخرى ذات شعر كثيف ، مثل الإبطين أو منطقة العانة أو الجلد تحت اللحية.

تشمل الأعراض الرئيسية لالتهاب الجريبات decalvans ما يلي:

بقع من تساقط الشعر

مجموعات من البثور حول بقع الصلع

تنمو عدة شعيرات من بصيلة واحدة ، مما يؤدي إلى ظهور معنقدة مثل الشعيرات الموجودة على فرشاة الأسنان

احمرار أو تورم في فروة الرأس

قد يكون لديك بقع متقشرة أو متقشرة من الجلد في المناطق المصابة من فروة رأسك. يقول بعض الناس أن البقع المصابة تشعر بالضيق أو الألم. الحكة هي عرض آخر شائع. يمكن أن تسبب هذه الحالة ندبات على فروة رأسك. تؤدي الندوب إلى تساقط الشعر بشكل دائم لأن الشعر الجديد لا ينمو من خلال النسيج الندبي.

ما الذي يسبب ديكالفانس التهاب الجريبات؟

لم يكن هناك الكثير من الأبحاث حول أسباب التهاب الجريبات decalvans. لكن بعض الخبراء يشتبهون في أنه ناتج عن تفاعل غير عادي مع بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية ، والتي توجد عادة على الجلد. يتحمل معظم الناس البكتيريا دون مشكلة. يبدو أن الأشخاص المصابين بالتهاب الجريبات decalvans لديهم استجابة مناعية قوية تجاهه مما يؤدي إلى تهيج الجلد وتساقط الشعر.

الحالة ليست معدية ، لذلك لا يوجد خطر من نقلها إلى أشخاص آخرين. يمكن للأطباء تشخيصها عن طريق فحص فروة رأسك واستبعاد الحالات الأخرى مثل الصدفية أو حب الشباب. قد يأخذون خزعة صغيرة أو كشط الجلد للبحث عن المكورات العنقودية الذهبية.