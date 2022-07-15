لندن تستدعى السفير الروسى احتجاجا على وفاة المواطن البريطانى فى دونيتسك

كتب محمد جمال

استدعت السلطات البريطانية السفير الروسى لديها احتجاجا على وفاة المواطن البريطانى فى دونيتسك، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وقالت الخارجية البريطانية أنه يجب أن تتحمل روسيا المسؤولية عن وفاة عامل الإغاثة البريطانى وأن يحاسب المسؤولون عن ذلك، معبرين عن صدمتهم بعد تقارير بشأن وفاة عامل الإغاثة بول أورى أثناء احتجازه شرقى أوكرانيا.

يذكرأن، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قضت على ما يصل إلى 200 فرد من كتيبة "كراكن" للقوميين الأوكرانيين، بينهم 50 أجنبيا فى خاركوف بشمال شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث الرسمى باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - فى إحاطة صحفية، اليوم الجمعة - "نتيجة ضربات عالية الدقة استهدفت نقاط تمركز مؤقتة للواء المدفعية 40 وتنظيم "كراكن" القومى فى مدينة خاركوف، تمت تصفية نحو 200 قومى، من بينهم حوالى 50 من المرتزقة الأجانب، إضافة إلى تدمير 19 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية".

وأضاف "أن القوات الروسية قضت أيضا بضربات دقيقة على ما يصل إلى 300 قومى من تنظيم "القطاع الأيمن" وما يصل إلى 30 قطعة من المعدات العسكرية فى أراضى جمهورية دونيتسك الشعبية، منوها بتدمير القوات الجوية الروسية خلال يوم واحد 5 مواقع قيادة ومراكز اتصال، بما فيها تلك التابعة للواء 10 هجوم جوى واللواء 1 دبابات فى الجيش الأوكراني.



وتابع كوناشينكوف "لقد أسقطت المقاتلات الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميج - 29" فى أجواء دونيتسك خلال يوم واحد، بينما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين من طراز "سو-25" فى ميكولايف، وتسع طائرات بدون طيار فى خاركوف وخيرسون وجمهورية لوجانسك"، لافتا أيضا إلى تدمير فصيلتين من راجمات صواريخ أوكرانية وفصيلتين من مدافع هاوتزر من طراز "جياتسينت-بي" فى مواقع إطلاق النار فى دونيتسك.

وعلق كوناشينكوف على استهداف مبنى نادى الضباط فى مدينة فينيتسا بصواريخ عالية الدقة من طراز "كاليبر" أطلقت من البحر أمس الخميس، موضحا أنه فى لحظة الضربة، عُقد فى هذا المرفق العسكرى اجتماع بين قيادة القوات الجوية الأوكرانية وممثلى موردى الأسلحة الأجانب بشأن نقل الدفعة التالية من الطائرات والأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وتنظيم إصلاح طائرات حربية أوكرانية.

وأكد أنه نتيجة الضربة، تم القضاء على المشاركين فى الاجتماع.