ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم عن مولانو قوله "إن العملية سمحت لنا بتحييد تسعة أفراد من جبهة فارك المنشقة وكذلك إيفان مورديسكو".



وأضاف الوزير الكولومبي أن "آخر زعيم رئيسي للقوات المسلحة الثورية الكولومبية قد سقط"، واصفاً ذلك بـ "الضربة القاضية" للحركة المتمردة.



ويواجه قادة سابقون في حركة "فارك" تهمة خطف أكثر من 20 ألف شخص خلال ربع القرن الأخير من النزاع المسلح بين المتمردين والقوات الحكومية.