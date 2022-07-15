قصة نجاح قطاع الكهرباء.. من عجز كبير فى الشبكة لمحور عالمى للطاقة

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن كيف تحولت مصر من دولة لديها عجز كبير فى الطاقة إلى محور عالمى ومصدر أمان الطاقة الكهربائية لدول أوروبا، وفيما يلى أهم الخطوات التى اتخذتها مصر لتصبح محورا عالميا للطاقة:

1- لم تشهد مصر انقطاعات ناتجة عن تخفيف الأحمال منذ مايو 2015 وحتى اليوم.

2- اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة إجراءات سريعة وغير مسبوقة فى تاريخ الكهرباء جعلها تنجح فى إنهاء أزمة الانقطاعات بلا عودة.

3- لم تكتف وزارة الكهرباء بحل أزمة الانقطاعات فى مصر، ولكنها بدأت في عام 2016 فى خطة تطوير الشبكة القومية المصرية، تعد الأضخم فى تاريخ مصر، ويعادل ما تم تنفيذه فى هذه الخطة ضعف ما تم خلال الـ60 عاما الماضية.

4- نقذت وزارة الكهرباء مشروعات لإنشاء خطوط نقل ومحطات محولات جديدة بما يعادل شبكة نقل جديدة موازية للشبكة القديمة.

5- تطوير وإحلال وتجديد أكثر من 85% من مهمات الكهرباء الخاصة بشبكة التوزيع.

6- إنشاء أكبر وأحدث محطات توليد الكهرباء بالعالم المعروفة بمحطات سيمنز العملاقة بقدرة 14 ألفا و400 ميجا وات.

7- التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وعلى رأسها إنشاء أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بالعالم بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بقدرة 1400 ميجا وات ويطلق عليها عاصمة العالم للطاقة الشمسية.

8- ربط محافظات لأول مرة بالشبكة القومية للكهرباء مثل برنيس ومرسى علم.

9- إنشاء محطات محولات جهد 220 و500 كيلو فولت بمحافظات الصعيد وسيناء لتحسين مستوى الخدمة بهذه المحافظات وجعلها قادرة على تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي.

10- أصبحت الشبكة القومية للكهرباء قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية وبها احتياطي يزيد عن هذه الاحتياجات تصل إلى 17 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف، وتزيد عن 25 ألف ميجا وات خلال فترة الشتاء.

11- قوة الشبكة القومية للكهرباء بمصر ساعدت على الدخول بقوة في مشروعات الربط الكهربائي للاستفادة من الاحتياطي اليومى بالشبكة.

12- بالنسبة لأفريقيا انتهت وزارة الكهرباء من تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 80 ميجا وات من إجمالى 300 ميجا وات.

13- يسمح هذا الخط بربط مصر مع دول أفريقيا علاوة على أنه سيصبح فى المستقبل ممر لنقل الكهرباء من أفريقيا لأوروبا.

14- توقيع مذكرات التفاهم الحكومية بين مصر وقبرص واليونان لبدء إجراءات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بقدرة 2000 ميجا وات من خلال كابل بحرى يعتبر أولى خطوات مصر فى طريقها للربط مع دول أوروبا.

15- يهدف مشروع الربط مع قبرص واليونان إلى إنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الإمداد بالطاقة، علاوة على رفع درجة تأمين الإمدادات الكهربائية لأوروبا.

16- بدأت وزارة الكهرباء فى تنفيذ خط الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة 3 آلاف ميجاوات، ويعتبر هذا المشروع ربط بين أكبر شبكتين كهرباء في المنطقة العربية بإجمالى قدرات 150 ألف ميجا وات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت، بتكلفة إجمالية تبلغ مليار 800 مليون دولار يتحمل الجانب المصري منهم 8 مليارات جنيه.

17- المشروع عند تشغيله سيحقق عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية، ويستغرق إنشاء خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 42 شهرا من تاريخ توقيع العقود، سيتم تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجا وات فى أكتوبر 2024.

18- يتيح خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إمكانية بيع الطاقة لدول الخليج فى فى المستقبل.

19- تسعى وزارة الكهرباء لرفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن وخط الربط مع ليبيا وتقوية هذه الخطوط لتكون بذلك تمكن من الربط الكهربائي مع دول العالم.