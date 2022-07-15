فرحة إجازة العيد مستمرة على شاطئ بورسعيد رغم رفع الرايات السوداء.. صور

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، الإقبال على شواطئ محافظة بورسعيد المقسمة على خمسة أحياء هي : الشرق، العرب، المناخ، الزهور، والغرب، بالإضافة إلى شاطئ مدينة بورفؤاد، حيث توافد الآلاف يومياً.

وأوضح طارق عثمان، مدير إدارة الشاطئ بمحافظة بورسعيد، أنه زار الشاطئ خلال أسبوع إجازة العيد ما يقرب من مليون مواطن من أهالي المحافظة والمحافظات الأخرى خاصة الشرقية والدقهلية.

وأكد طارق عثمان، أنه يتم توجيه التحذيرات والتعليمات للمواطنين خلال تواجدهم على الشاطئ، حتى لا يتعرضوا للغرق أو الإصابة، ومنها أن يكون الأطفال مسئولية ذويهم، مشيراً إلي أنه تم وضع خط أمان داخل المياه يقوم المنقذ بتوجيه صافرات للانذار في حالة تعد أى شخص لهذا الخط.

وأشار إلى أنه تم رفع الرايات السوداء اليوم نظراً لارتفاع الأمواج وخطورة حالة البخر من وجود تيارات مائية وسحب شديد يتسبب في حالات غرق بمياه البحر.

ويذكر أن الأحياء كثفت من جهودها بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ وإدارة الشاطئ، من جهودها لاستقبال المصطافين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، برفع المخلفات وتطوير خدمات النظافة داخل الشاطئ بالتعاون مع مؤجري الشماسى وأصحاب الكافتيريات.

وانتشر منقذوا الشاطئ على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، لتقديم التعليمات الخاصة بالحفاظ على الأطفال وعدم تخطي منطقة الأمان بالبحر والتي تحددها إدارة الشاطئ، وذلك حفاظا على سلامتهم.

كما قام الشباب ببعض الألعاب الشاطئية ككرة القدم والراكيت "لعبة مضرب"، واستمتع البعض بمشهد عبور السفن المجري الملاحي لقناة السويس على بعد أمتار قليلة منهم بساحل شاطئ بورسعيد.