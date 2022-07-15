غرق شخصين أثناء السباحة داخل مياه مصيف جمصة في الدقهلية

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصه من إدارة الشاطئ بغرق شابان .

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة الي مكان البلاغ وبالفحص تبين غرق كلا من: السيد أحمد أحمد الحنفى 26 عاما ومقيم ميت غمر محافظة الدقهلية، ومحمد أحمد أبو العطا عسكر 18عاما ومقيم الجرايدة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ.

وجرى محاولة انقاذ الحالتين ومحاولة عمل إنعاش رئوى لهم إلا أنهم لم يستجيبوا ولفظو أنفاسهم وجرى نقلهم إلى مستشفى جمصة المركزي؛ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.