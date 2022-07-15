طلب التحريات فى إصابة شخص فى تصادم سيارة ملاكى وترام الرمل بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول تصادم سيارة ملاكى بترام الرمل أثناء عبورة مزلقان محطة سان استيفانو والتسبب فى إصابة قائدها بجروح وكدمات، والتحفظ على السيارة الملاكى، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بوجود حادث فى مزلقان قبل محطة سان ستيفانو بخط ترام الرمل وإيقاف الحركة وتم انتقال فريق من المرور لتسهيل الحركة المرورية وإزالة آثار الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء مرور الترام فى خط السير الطبيعى فوجئ بسيارة مسرعة تخرج من أحد الشوارع الجانبية للمرور للطريق الآخر وتصادم بها فى الاتجاه المودى إلى وسط المدينة، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الحركة المرورية للسيارات وخط ترام الرمل فى الاتجاهين.



