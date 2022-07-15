طقس الخليج.. سحب رعدية بالسعودية وأمطار بالإمارات

وكالات

تغطى المملكة العربية السعودية سحب رعدية بينما تشهد الإمارات نهارا غائما قد يسبب هطول أمطار، وحرارة مرتفعة تصاحبها رطوبة بإمارة الكويت.

السعودية

يستمر ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي الى تدني في الرؤية الافقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة قد تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة. ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على اجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وكذلك تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.

الكويت حار نهارا ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة. حار ليلا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة. البحرين سيكون الطقس نهاراً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 39°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 32°م وهي مشابهة لليلة أمس.

الإمارات

سيكون الطقس نهاراً غائماً جزئياً مع احتمال لهطول زخات من الأمطار وتكون درجة الحرارة العظمى 41°م وهي أعلى بـ2°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 34°م وهي مشابهة لليلة أمس.