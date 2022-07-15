اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 03:42 م
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ضعف المياه عن مدينة قوص وقريتين بقنا لأعمال بمحطة المياه ضمن "حياة كريمة"

الجمعة، 15 يوليه 2022 03:04 م
ضعف المياه عن مدينة قوص وقريتين بقنا لأعمال بمحطة المياه ضمن "حياة كريمة" ضعف المياه - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلنت شركة مياه الشرب بقنا، عن ضعف المياه بمدينة قوص وقري عباسة والخرانقة شرق، مساء الجمعة ويستمر للسبت، وذلك لأعمال ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لزيادة كميات المياه المنتجة، الأمر الذى يستوجب ترحيل بعض خطوط المياه المتعارضة  لموقع انشاء توسعات المحطة وعليه ستقوم الشركة المنفذة لأعمال التوسعات.
 

وأهابت الشركة، المواطنين قاطني المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمقاهى توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأوضحت شركة المياه، أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية فى المناطق المرتفعة ونهايات الشبكات والتى قد تتأثر بالانقطاع خلال تلك الفترة.

 


مياه قنا

انقطاع مياه

مركز قوص

قرية الخرانقة

اخبار قنا



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