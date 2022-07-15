اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 01:22 م
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ضبط 607 مخالفات مخابز فى حملات رقابية

الجمعة، 15 يوليه 2022 01:15 م
ضبط 607 مخالفات مخابز فى حملات رقابية مخبز- أرشيفية
كتب ـ محمد أبو ضيف ـ عبد الله محمود

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واصلت الأجهزة الرقابية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (429) قضية تموينية بمضبوطات بلغت  قرابة  (49) طن مواد غذائية وغير غذائية.
 
وفى مجالى حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط أكثر من  (19.5) طن، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من (28) طنا.
 
وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (607) قضايا من بينها (103)  قضايا "خبز ناقص الوزن و (84)  قضية "خبز غير مطابق للمواصفات "، وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط قضية واحدة بمضبوطات بلغت (7) أطنان أقماح محلية.

مخالفات مخابز

حجب السلع

القمح

مباحث التموين

التموين

شرطة التموين

أخبار الحوادث

قضية تموينية



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