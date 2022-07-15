ضبط 17 عاطلا بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية فى حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 17 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة، يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.
أسفرت الحملة عن ضبط 17 عاطلا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها، بحوزتهم سلاح ناري، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و85 جراما من مخدر الهيروين، و30 جراما من مخدر البودر، و125 جراما من مخدر الحشيش، و25 جراما من مخدر الشادو، و140 جراما من مخدر البانجو، و60 جراما من مخدر الاستروكس، و254 قرص مخدر.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.
ضبط 17 عاطلا بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية فى حملة أمنية بالقليوبيةالجمعة، 15 يوليه 2022 11:48 ص
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 17 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة، يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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