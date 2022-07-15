ضبط 1.24 طن أسماك مجمدة فاسدة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العميد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، من ضبط 1.24 طن أسماك مجمدة لدى مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بكفر الشيخ.

وردت معلومات أمام اللواء أشرف صلاح درويش مدير أمن كفر الشيخ، تفيد بقيام مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بكفر الشيخ، بحفظ أسماك ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي في ثلاجته ،وعزمه على بيعها وطرحها في الأسواق، بما يشكل خطرا شديدا على الصحة العامة.

بعد تقنين الإجراءات، تم مداهمة المكان محل المعلومات، وتم ضبط التاجر ،وعثر بحوزته على 1.24طن أسماك مجمدة معبأة داخل عبوات بدون مستندات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، وذلك لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات ،وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق.