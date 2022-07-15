ضبط أطنان أغذية فاسدة في حملات رقابية على الأسواق بأنحاء الجمهورية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (1337) قضية تموينية متنوعة من بينهم ضبط (2) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (1 طن "سكر" – 1,087 طن "معسل" – 40505 عبوة "سجائر") ، (409) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (28,255 طن "دقيق أبيض– سكر حر– أرز-مكرونة - لحوم" – 235 قطعة غيار سيارات – 900 قطعة "بيض مائدة" – 340 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 607 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (15 قضية دقيق مدعم"تصرف -تجميع"- 103 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 84 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 56 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 44 قضية توقف عن الإنتاج – 305 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (6,200 طن دقيق بلدى مدعم) ، وكذا (18) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (14,100 طن "أسمدة – سكر"مدعم – 94029 لتر مواد بترولية –3815 "أسطوانة بوتاجاز").. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (48,892 طن – 94029 لتر مواد بترولية – 3815 أسطوانة -235 قطعة غيار سيارات – 900 قطعة "بيض مائدة" – 40845 عبوة "سجائر")ن كان أبرزها ضبط (10 طن أسمدة زراعية مدعمة) محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة والإستيلاء على الدعم المقرر.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

ونجحت الجهود في ضبط ( 6,5 طن دقيق أبيض) معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (مالك مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة. وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القليوبية) لتجميعه كمية قدرها (76429 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين 80 ، 92 , 95") للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر ، وضبط (2 طن "لحوم مُجمدة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية وضبط (1,24 طن "أسماك مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة كفرالشيخ.

وأسفرت الجهود عن ضبط (5 طن ملح طعام) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لإدخاله فى عملية التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن معمل ألبان) بمحافظة المنوفية، وضبط (2 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض") معبأة داخل خزانات وبراميل بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الأدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية) بمحافظة قنا ، وضبط ( 5 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط (56) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (72188) عبوة سجائر مختلفة الأنواع ، منهم قضية حجب بإجمالى (40505 عبوة سجائر – 1,080 طن معسل) بينها ضبط (40505 عبوة سجائر مختلفة الأنواع – 1,087 طن معسل) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة (مالك محل لتجارة السجائر) بمحافظة الجيزة .