"صحة بورسعيد" تنفى وفاة شخص داخل صيدلية بسبب "حقنة هتلر"

نفى الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، وفاة شخص داخل صيدلية بسبب حقنة هتلر، مؤكداً أنه لم يتم نقل أى جثامين من داخل أحد الصيدليات.

وأكد الدكتور أحمد حسن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجثة التى تم العثور عليها فى الساعات الأولى من صباح اليوم كانت لمجهول الهوية، بالشارع بجانب "عشة" يقيم بها ولم يتم التعرف على هويته، ونفى ما يثار حول العثور عليه داخل أحد الصيدليات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أنه فور العثور على الجثمان وبحضور رجال مديرية أمن بورسعيد وتلقى الإسعاف للإشارة، أدلى أحد الأهالى بأن المتوفى أخذ حقنة داخل صيدلية قبل عدة أيام، وعليه يتم التحقيق فى الواقعة من قبل النيابة العامة والجهات المختصة واستدعاء فريق من الطب الشرعى لتحديد سبب الوفاة. وناشد الدكتور أحمد حسن، الأهالى ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، بتناول الأخبار من الجهات الرسمية وعدم الالتفاف إلى الشائعات وما يتم تداوله بشكل خاطئ.

يذكر أنه تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بحادث العثور على مجهول الهوية متوفى بأبراج الحاسب الآلى، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتستكمل النيابة العامة التحقيق.