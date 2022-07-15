شروط الالتحاق بالأزهر بالبرنامج التأهيلى للحاصلين على الشهادة الإعدادية

كتب لؤى على

ينتظر الكثيرون فتح باب التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف والعكس، وتقتصر الاستفسارات عن كيفية التحويل الى المعاهد الأزهرية، بعد النجاح في الشهادة الاعدادية .

ولقد وافق المجلس الأعلى للأزهر الشريف العام الماضي بأحقية الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الأزهرية بعد الشهادة الاعدادية بأن يقضوا عاما دراسيا بالأزهر ويسمى بالبرنامج التأهيلي وهذا البرنامج مُعتَمَد من الأزهر الشريف.

واقتصرت شروط الالتحاق بالبرنامج التأهيلي:

- ضرورة حصول الطالب على الشهادة الإعدادية العامة لنفس العام

- أن يتقدم ولى الأمر إلى الإدارة التابع لها بطلب التحاق بالبرنامج.

- أن يكون الطالب حاصلا على نسبة70 ٪ من المجموع الكلى فى الشهادة الاعدادية العامة.

- وأن يكون حاصلا على 70 ٪ من مجموع درجات اللغة العربية.

- يتقدم ولى الأمر بطلب التحاق فى المدة المحددة

- ويتم التحاق الطالب بأقرب المعاهد الأزهرية لمحل سكنه، مع ضرورة الالتزام بالحضور وفق القواعد المتبعة.

- الاوراق المطلوبة:

- أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرجا رسميا منها.

- أصل الشهادة الاعدادية العامة.

- أصل شهادة الميلاد.

- عدد (٥) صور حديثة للطالب ٤×٦ ويدون عليها اسمه.

- إقرارا مُوَقَّعاً من ولى أمر الطالب بالموافقة على التحاق الطالب بالبرنامج التأهيلى المُعتمَد من الأزهر الشريف وفق القواعد والشروط المشار إليها سابقا.