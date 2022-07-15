اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 10:57 ص
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"شباب بتحب مصر" تنظم حملة لنظافة النيل من المخلفات البلاستيكية.. صور

الجمعة، 15 يوليه 2022 10:00 ص
"شباب بتحب مصر" تنظم حملة لنظافة النيل من المخلفات البلاستيكية.. صور حملة "شباب بتحب مصر" لتنظيف النيل
كتبت أسماء نصار

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نظمت مؤسسة "شباب بتحب مصر" حملة لنظافة نهر النيل بالتعاون مع نقابة المهندسين، فى إطار نشر الوعى بين الشباب للحفاظ على نهر النيل وحمايته من التلوث ، وتحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.
 
وصرح عبد العاطى، أنه تم تنظيم الحملة بمشاركة 30 طالب وطالبة من جامعة مصر الدولية، حيث انطلقت الحملة من مقر نادي نقابة المهندسين مرورًا بحي الزمالك وحتى كوبري امبابة ، وأسفرت الحملة عن جمع ما يقرب من 450 كيلوجرام من المخلفات البلاستيكية ، بإستخدام أدوات يدوية خفيفة مثل الشوكة والشبكة لجمع المخلفات داخل أجولة من الخيش ، كما دعمت وزارة الموارد المائية والري بحفار مائي لإتمام أعمال النظافة اللازمة عقب إنتهاء عمل المتطوعين في الحملة.
 
وأضاف أن رعاية وزارة الموارد المائية والري لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار حرص الوزارة على جمع المخلفات الملوثة لنهر النيل، والحفاظ على نهر النيل من التلوث بالمخلفات البلاستيكية والتي تمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة، حيث تتميز المخلفات البلاستيكية بعدم التحلل بشكل سريع على غرار المخلفات الأخرى، بالإضافة للتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من استخدام البلاستيك.
 
وأكد على أهمية التعاون المشترك بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الطلابية لزيادة الوعي المجتمعي بضرورة الحد من المخلفات البلاستيكية لتأثيرها الكبير على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية ، وذلك في إطار الفاعليات والمبادرات التي تُقام إستعداداً لإستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 .
 
 
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الرى

شباب بتحب مصر

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