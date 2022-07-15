زراعة الإسكندرية: رش محصول الذرة الشامية ببرج العرب لمكافحة الدودة الخضراء

الإسكندرية -فريق المحافظات

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي محمد صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، مواصلة أعمال مواجهة الحشرة الخضراء لزراعات الذرة الشامية وذلك بناء على توجيهات المهندسة نجوان أحمد فوزى مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية.



وقامت لجنة من مهندسي إدارة المكافحة مشكلة من المهندس أيمن عبد الستار بالإشراف كل من المهندس محمد إبراهيم أبو جبل مدير إدارة برج العرب الزراعية والمهندس صلاح شعبان العسال و المهندس عبد الرحمن محمد كمال و المهندس محمود محمد إسماعيل للمرور على زراعات الذرة الشامية بزمام منطقة برج العرب و قرية محمد فريد ومدخل قرية 14 بنجر السكر .



وتبين للجنة تلاحظ وجود إصابات بالثاقبات والدودة الخضراء وتم الرش وأعمار الذرة من 12 إلى 35 يوم ولا يوجد أى إصابات لحشرة الحشد الخريفية وتم التنبيه بأهمية البلعمة للذرة لمكافحة الإصابة بـ الثاقبات .



رش محصول الذرة الشامية ببرج العرب لمكافحة الدودة الخضراء (1)



رش محصول الذرة الشامية ببرج العرب لمكافحة الدودة الخضراء (2)



رش محصول الذرة الشامية ببرج العرب لمكافحة الدودة الخضراء (3)



