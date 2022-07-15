رفع 578 طن قمامة و217 أتربة وتراكمات فى أحياء مدينة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ حملات نظافة مكبرة خلال الفترة الماضية على مدار اليوم بالثلاث ورديات، تحت إشراف سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش ورؤساء الأحياء، مما أسفر عن رفع 578 طن قمامة و217 أتربة وتراكمات فى الأحياء المختلفة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة خلال أيام عيد الأضحى المبارك للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة والمخلفات بصورة دورية منتظمة والتخلص الآمن منها.

واستهدفت حملات النظافة الأحياء التابعة لمدينة الأقصر ورفع كميات من القمامة والأتربة، ففى حي شمال تم تنفيذ حملات نظافة وغسيل الأرصفة ورفع الأتربة والتراكمات تحت إشراف أحمد عوض الله رئيس الحي وأسفرت الحملات عن رفع 130 طن قمامة، و48 طن أتربة وتراكمات، وفي حي وسط تحت إشراف أيمن حسين رئيس الحي، أسفرت الحملات عن رفع 120 طن قمامة، و30 طن أتربة وتراكمات، وفى حى شرق تحت إشراف هاني عادل سعد رئيس الحي وأسفرت الحملات عن رفع 110 طن قمامة، و9 طن أتربة وتراكمات.

أما فى حي المطار تحت إشراف يوسف محمد علي رئيس حي المطار وتم رفع 83 طن قمامة و95 طن أتربة وتراكمات، وفي حي جنوب تم تنفيذ حملات نظافة تحت إشراف حسن عبده رئيس الحي وأسفرت الحملات عن رفع 135 طن قمامة و34 طن، وأكد رئيس مدينة الأقصر أنه جارِ متابعة الأعمال بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة حفاظاً على المظهر العام والجمالي لمدينة الأقصر.