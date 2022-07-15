رفع 20 طن تراكمات قمامة ونواتج هدم بمنطقة تيمور والطريق الزراعى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الجهود ورفع تجمعات القمامة بنطاق المحافظة للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي، تواصل الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بشن حملاتها المستمرة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع في رفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية أولا بأول، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أعمال رفع 20 طن مخلفات قمامة ونواتج الهدم بمنطقة تيمور، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة بالطريق الزراعى وترعة الخضراوية بنطاق الوحدة المحلية بعرب الرمل وطريق قويسنا /شبين الكوم، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية، بالإضافة إلى متابعة منظومة العمل المركز الصحي بقويسنا للتأكد من وجود الأطقم الطبية والنوبتجيات بالمركز لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء عن متابعته لأعمال رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم خلال الورديات الصباحية والمسائية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بنطاق المدينة، كما أفاد رئيس المدينة بأنه تم تنظيم حملات تموينية وإشغالات مكبرة على المحلات العامة والأسواق وأماكن بيع السلع الغذائية بقرية دنشواي بالتعاون مع مديرية التموين، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 5 محاضر عدم إعلان سعر، وإزالة 27 حالة إشغال بالطريق العام لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين والسيارات.

وفي مركز بركة السبع، تابع رئيس الوحدة المحلية منظومة النظافة بالوردية الصباحية بنطاق المدينة، فضلا عن متابعة أعمال رفع المخلفات وتجمعات الأتربة بطريق كفر الحمادية وقري الحلامشة وكفر هلال وهورين و طوخ طنبشا وتسوية طريق أمام مركز شباب الحلامشة و محطة رفع الصرف الصحى بالحلامشة وطريقى ميت الموز بالدبايبة والعطف، وكذا متابعة تسوية وتمهيد طريق (جنزور / ميت فارس) ومصرف القرنين وطريق (كفر عليم - الحلامشة ) وامتد العمل بالمنظومة بمدخل قرية كفر هورين اتجاه قرية الحلامشة، بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة كشافات أعمدة الإنارة ومراجعة انارة الشبكات بمنطقة مقابر قرية ميت أم صالح وتغيير الكشافات القديمة و المعطلة بأخرى جديدة ومراجعة النزلات الكهربائية والعوازل حفاظا على أرواح المواطنين .

فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف على متابعته لأعمال رفع تراكمات القمامة بقرى سدود و كفر السنابسة وجزى والحامول ومنشأة سلطان، فضلا عن متابعة رفع تجمعات الأتربة والرمال بالسيارة المكنسية بشارع الحميات للإرتقاء بالمظهر العام والشكل الجمالى ، وكذا إصلاح خلية الكهرباء بكفر السنابسة وتركيب كشافات جديدة بالمنطقة لتحسين الرؤية البصرية وتجنبا لوقوع الحوادث بالمنطقة .

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بالشارع وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول حفاظا على الشكل الحضارى والجمالى .







جانب من رفع التراكمات (1)



جانب من رفع التراكمات (2)



جانب من رفع التراكمات (3)



جانب من رفع التراكمات (4)



جانب من رفع التراكمات (5)









