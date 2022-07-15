رفع كفاءة أعمدة الكهرباء بشوارع حي العجمي في الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - فريق المحافظات

قامت إدارة الكهرباء بحى العجمى فى الإسكندرية، بالتنسيق مع شركة الكهرباء، بحملة لرفع كفاءة شبكة الكهرباء وأعمدة الإنارة بشارع مستشفى العجمى العام وموقف السيارات والجراج العام بمنطقة البيطاش .

وقال السيد موسى، رئيس الحى، إن إدارة الكهرباء بالحى قامت بالانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لشبكة الإنارة العامة بنطاق الحى، والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين.

أضاف رئيس الحى أنه تم ربط شبكة مقطوعة بالشارع الرابط بين شارع مستشفى العجمى العام وشارع المرور، وإنارة الشارع بالكامل، وكذلك صيانة كشافات الإنارة العامة داخل جراج حى العجمى، بالتنسيق مع مدير الجراج، ورفع كفاءة الإنارة العامة بموقف سيارات الكيلو 21، وتوفير شبكة هوائية بطول حوالى 60 مترا، وتغيير مصدر التغذية، وكذلك رفع كفاءة الإنارة العامة بمنطقة بيانكى وشارع مدرسة التنوير المتفرع من شارع الحنفية بالبيطاش.



رفع كفاءة أعمدة الكهرباء بشوارع حى العجمى بالإسكندرية



رفع كفاءة أعمدة الكهرباء بشوارع حى العجمى بالإسكندرية