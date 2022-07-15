وأوضح مكتب رئيس الوزراء السريلانكي - في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أن ويكرمسينغه قد أدى اليمين اليوم رئيسا مؤقتا للبلاد أمام كبير القضاة جايانثا جاياسوريا.

كان رئيس البرلمان السريلانكى ماهيندا يابا أبيواردانا قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن استقالة راجاباكسا كرئيس للبلاد سارية منذ أمس الخميس، وأنه سيتم دعوة مشرعي البرلمان للاجتماع غدا السبت لبدء عملية اختيار رئيس جديد.

وأوضح أبيواردانا أن الرئيس الجديد الذي سيتم اختياره يتولى الرئاسة طوال الفترة المتبقية من ولاية راجاباكسا التي تنتهي في عام 2024، متوقعا أن يتم الانتهاء من هذه العملية في غضون 7 أيام.

يشار إلى أن راجاباكسا قد فر إلى خارج البلاد يوم الأربعاء الماضي وسط التظاهرات المتصاعدة التي كانت تطالب بتنحيه على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. ووصل راجاباكسا إلى سنغافورة أمس الخميس.

وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي وبات الإفلاس وشيكا، كما يندر الوقود في العديد من المحطات وأصبحت الأدوية شحيحة.