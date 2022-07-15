رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال تنفيذ مشروع تطوير موقف البياضية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، جولة لتفقد أعمال تنفيذ مشروع تطوير موقف البياضية بالأقصر، والذي يسهم في توفير فرص عمل للشباب، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز.

وأكد رئيس مجلس مدينة الأقصر، في بيان صحفى، أنه يواصل رجال قطاع المشروعات بالمجلس العمل فى المشروع، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مواقف تتسم بالطابع الحضاري والنموذجي للقضاء على العشوائيات، حيث تم البدء خلال الأسابيع الماضية في مشروع تطوير موقف البياضية والذي يسهم في توفير فرص عمل للشباب، موضحاً أنه بدأت محافظة الأقصر في نهاية الشهر الماضي تنفيذ أعمال مشروع تطوير موقف البياضية بالأقصر بشكل متطور وحضاري، وذلك بتنفيذ إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مواقف تتسم بالطابع الحضاري والنموذجي والجمالي للقضاء على العشوائيات والحد من الازدحام المروري بما يحقق حياة كريمة للمواطنين ويوفر سبل الراحة لهم ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما قاد رئيس مدينة الأقصر بالتنسيق مع قسم الإشغالات بمعاونة أحمد محمود دياب رئيس القسم، وسمير سعود نائب رئيس حي جنوب لقطاع النظافة بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع ، حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وكل المظاهر السلبية التي تشوه المظهر الحضاري والتي يتسبب بها الباعة المتجولين بمحيط موقف البياضية.



رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال تنفيذ مشروع تطوير موقف البياضية (1)



رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال تنفيذ مشروع تطوير موقف البياضية (2)



رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال تنفيذ مشروع تطوير موقف البياضية (3)



رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال تنفيذ مشروع تطوير موقف البياضية (4)