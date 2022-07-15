خيط الجريمة.. مادة الفورمالين تكشف بيطرى قتل 60 فأرا انتقاما من زميلته بقنا

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة "خيط الجريمة"، والتي يسرد من خلالها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء، على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز، والتعرف على مرتكب الجريمة، هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

شهدت محافظة قنا واقعة غريبة، حيث قام معيد بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي قتل 60 فأرا انتقاما من زميلته بقنا، مستخدما مادة الفورمالين التي قادت النيابة لكشف الواقعة واحالته لمحكمة الجنح.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت جهات التحقيق بقنا بلاغا من جامعة جنوب الوادي يفيد باتهام معيدة بكلية الطب البيطري بقنا لزميلها المعيد بالتسبب في نفوق فئران تجارب خاصة بها بوضع السم لها في الماء داخل الأقفاص.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء قيام هاجر محمد بربري المعيدة بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطرى وبرفقتها رمضان أبو النجا، عامل التشريح والمسئول عن متابعة المعمل والتجارب التى تحدث به، تلاحظ لها وجود مادة سامة الفورمالين السامة بأرضية المعمل ومياه الشرب التي أمام الفئران وبداخل الأقفاص متغيرة وبها مادة تشبة الفورمالين السامة، ونفوق جميع فئران التجارب والبالغ عددها 60 فأرا، وزميلها أرميان.م.غ، المعيد بقسم الباثولوجيا والباثولوجيا الإكلينيكة بالكلية هو من تسبب في ذلك لإفساد تجاربها البحثية على رسالة الماجستير وإضاعة مستقبلها، وأنه وضع السم وإذابته في الماء داخل الأقفاص الموجودة بداخلها الفئران.

وعاقبت محكمة جنح قنا، برئاسة سليم أبو سحلي، وسكرتارية محمد حامد الشريف، معيد بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، بالحبس 6 أشهر وكفالة 50 جنيه بتهمة قتل 60 فأرا للتجارب بالسم انتقاما من زميلته بالقسم.