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خادم الحرمين الشريفين يلتقى الرئيس الأمريكى جو بايدن بقصر السلام فى جدة.. فيديو وصور

الجمعة، 15 يوليه 2022 07:08 م
خادم الحرمين الشريفين يلتقى الرئيس الأمريكى جو بايدن بقصر السلام فى جدة.. فيديو وصور خادم الحرمين الشريفين يلتقى الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتب محمد جمال

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التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم،الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقد رحب خادم الحرمين الشريفين، بالرئيس الأمريكى والوفد المرافق له، في المملكة العربية السعودية.

 

لقاء سلمان وبايدن
لقاء سلمان وبايدن

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية انتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

الملك سلمان وبايدن
الملك سلمان وبايدن

 

لقاء الملك سلمان وبايدن
لقاء الملك سلمان وبايدن

 


جو بايدن

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