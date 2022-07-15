خادم الحرمين الشريفين يلتقى الرئيس الأمريكى جو بايدن بقصر السلام فى جدة.. فيديو وصور

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم،الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقد رحب خادم الحرمين الشريفين، بالرئيس الأمريكى والوفد المرافق له، في المملكة العربية السعودية.
#فيديو_واس | جانب من لقاء #خادم_الحرمين_الشريفين بفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور سمو #ولي_العهد، بقصر السلام في #جدة.https://t.co/AFLFN322Rg#القمة_السعودية_الأمريكية#SaudiUSSummit#واس pic.twitter.com/hUaC2WEwrx— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 15, 2022
لقاء سلمان وبايدن
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
كما حضره من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية انتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
الملك سلمان وبايدن
لقاء الملك سلمان وبايدن
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