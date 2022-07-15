حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بقنا

قنا ــ صابر سعيد

قاد حمادة صلاح جيلاني، رئيس قرية أبو مناع غرب بمحافظة قنا، حملة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مركز ومدينة دشنا.



وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أكد على متابعة ورصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، والعمل على الإزالة الفورية للتعديات التي يتم ضبطها، مؤكدا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وعدم التهاون في فرض هيبة القانون، وتطبيقه على الجميع دون استثناء.



وأكد رئيس القرية، على أنه جاري متابعة ورصد حالات التعديات، وعمل الإزالة الفورية لأي حالة تعد، مهيبا بالمواطنين بعدم التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حفاظاً على الرقعة الزراعية وعدم انتشار العشوائيات والحفاظ على هيبة القانون وحق الشعب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة، وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.





جانب من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية (1)



جانب من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية (2)



جانب من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية (3)



