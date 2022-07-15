اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 12:26 ص
أكرم القصاص
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حملة مسائية مكبرة وسط الإسكندرية تسفر عن رفع 25 حالة إشغال طريق

الجمعة، 15 يوليه 2022 12:02 ص
حملة مسائية مكبرة وسط الإسكندرية تسفر عن رفع 25 حالة إشغال طريق حملة مسائية مكبرة وسط الإسكندرية
الاسكندرية: جاكلين منير

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شن حى وسط الإسكندرية ،حملة مسائية مكبرة لرفع الاشغالات أسفرت عن رفع 25 حالة اشغال،كما تمت الإستجابة لشكوي واردة  بشأن اشغالات محل بشارع لاجتيه بالابراهيمية. 
 
يأتى ذلك وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حي وسط بمواصلة حملات إزالة الاشغالات ،والتعديات, تم الدفع بحملة مكبرة لشوارع :محور المحمودية ،طريق الجيش، سامي جنينه،عمر لطفي، الاسكندر الأكبر، سينادينو، بورسعيد، وابن شجاع .بالاضافة الي الاستجابة  للشكوي الواردة بشأن اشغالات محل عصير بشارع لاجتيه مع أدونيس. 
 
وقاد الحملة ايمن الحلو مدير إدارة اشغال الطريق ، وتم خلالها إزالة ورفع عدد  25 حالة إشغال متنوع  بالإضافة إلي 31 كرسي بطريق الكورنيش،وايداعهم بمخازن المحافظة.
 
يأتي ذلك استجابة لشكاوي المواطنين ،و فتحا للشوارع والارصفة أمام المارة.
 
جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة (1)

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة (2)

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة (3)

 


الاسكندرية

حى وسط

احياء الاسكندرية

اشغالات الطريق



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