حملات لإزالة التعديات والبناء المخالف بمراكز ومدن الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة الدورية بمراكز ومدن المحافظة لرصد أي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص مستغلين العطلات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بملامس بالتصدي لأعمال بناء بدون ترخيص لـ 3 مقابر داخل المقابر القديمة على مساحة 16مترا بقرية الولجا وتم الإزالة فى المهد.

كما قامت الوحدة المحلية بالجُديدة بالتصدى لحالة بناء بالطوب الأسمنت والطوب الأحمر دور ثانى علوى بدون ترخيص بقرية منشأة شفيق التابعه للوحدة المحليه بالجُديدة على مساحة 140 مترا، وتمت إيقاف الأعمال وتمت الإزالة الكلية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وشنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بفك شدة خشبية لسقف دور أرضي أعلى البدروم على مساحة 90م بمنشية عرابى التابعة للوحدة المحلية بالملاك وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بفك شدة خشبية لصب الدور الأول بناحية منطقة التل الكبير التابعة للوحدة المحلية القصاصين الشرق على مساحة 120 متر وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

شنت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشيط الهوي بتنفيذ إزاله لصبة الدور الثاني علوي علي مساحة 60 مترا بعزبة المصري محجوب التابعة للوحدة المحلية بشيط الهوي وتم إزاله المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.