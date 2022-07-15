حملات في برج العرب بالإسكندرية لرفع 47 طن قمامة وضبط مواقف سيارات الأجرة

الإسكندرية - فريق المحافظات

شن مركز ومدينة برج العرب الإسكندرية برئاسة اللواء علاء يوسف حملات نظافة مكبرة ورفع ( 47) طن مخلفات أتربة وقمامة من نطاق برج العرب القديمة .

وذلك بناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بناء على تكليفات اللواء علاء يوسف برفع كفاءة النظافة بنطاق مركز ومدينة برج العرب والاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطنين.

كلف " يوسف " بتنفيذ حملات نظافة مكبرة بمنطقة البرج القديم حيث قامت إدارة الرصد البيئي بالمركز بالتعاون مع شركة نهضة مصر برفع مراكز وتجمعات القمامة ببرج العرب القديم حيث تم رفع 47 طن وجاء ذلك فى إطار الاهتمام بالمستوى الجمالى والحضارى بنطاق المركز والقرى التابعة

ومن جهة أخرى قام رئيس مركز ومدينة برج العرب بالمرور الميدانى ببرج العرب القديم وقرية الغربانيات وميدان صينية بهيج وموقف مدينة برج العرب الجديدة لمتابعة التعريفة الجديدة لسيارات الاجرة طبقا لقرار المحافظ رقم 237 لسنة 2022

حيث تم التنبيه على سائقي سيارات الأجرة ووسائل النقل بالمركز الالتزام بالتعريفة الجديدة المعتمدة والالتزام بخط السير لكل سيارة مع لصق التعريفة طبقا لخط السير فى مكان ظاهر بالسيارات .