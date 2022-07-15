حملات على مواقف السيارات ومحطات الوقود بالشرقية للتأكد من الالتزام بالتسعيرة

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على مدار اليوم على المواقف العمومية للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة ووقف خط سير للسيارة في حالة عدم إلتزام سائقيها بالتسعيرة الجديدة للأجرة وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية.



كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين للمرور على محطات الوقود للتأكد من إلتزام أصحابها بالتعريفه الجديدة للمواد البترولية وبيعها للمواطنين بالأسعار المحددة والتأكد من إنتظام سير العمل بها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، توجه رؤساء المراكز والمدن لمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود لمتابعة انتظام سير العمل، والتعامل مع أي موقف طارئ لمنع استغلال المواطنين وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.



أشار المحافظ إلى إنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على مدار الـ 24 ساعة على الرقم 0552303693 وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين فوراً .



جانب من الحملات (1)



جانب من الحملات (2)



جانب من الحملات (3)



جانب من الحملات (4)









