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جولتان لمحافظ الغربية فى كفر الزيات وبسيون وقطور لمتابعة مواقف النقل الجماعى.. صور

الجمعة، 15 يوليه 2022 10:41 م
جولتان لمحافظ الغربية فى كفر الزيات وبسيون وقطور لمتابعة مواقف النقل الجماعى.. صور محافظ الغربية يتفقد مواقف النقل الجماعى
الغربية - عادل ضرة

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أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عقب مروره على كافة المراكز والمدن والأحياء على انتظام سير الحركة داخل المواقف، والالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة، جاء ذلك عقب الجولتين التى قام بهما المحافظ، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة التى أعلنتها المحافظة، عقب تحريك أسعار الوقود، وذلك خلال جولة أولى شملت عدد من مواقف النقل الجماعى داخل مركزى بسيون وكفر الزيات، فى حين شملت الجولة الثانية عدد من مواقف مركز ومدينة قطور. 

وشدد المحافظ على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتى تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب فى ذات الوقت، كما تحدث مع المواطنين، مطالباً إياهم بعدم دفع أى مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفورى فى حال مخالفة السائق لذلك.

وخلال الجولة لاحظ المحافظ وجود عجز فى خط سير "عبود - كفر الزيات"، حيث وجه على الفور بالاستعانة بأتوبيسات الجمعية لنقل الركاب لموقف عبود، كما وجه بدعم خطوط القرى بعدد من السيارات الإضافية.

وشدد محافظ الغربية على مديرى المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات كبيرة على مدخل كل موقف تشمل التعريفة الجديدة، كما شدد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

يذكر أن محافظة الغربية قد أعلنت عبر الصفحة الرسمية لها عن تلقى شكاوى المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة على ( الواتس آب الخاص بمبادرة الغربية بتتغير بيكم " ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦"، غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩ ، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ ، إدارة المواقف ٠١٠٢٩٣٦٣١١٥).

رافق المحافظ خلال جولته، عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة بسيون، واللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة قطور.

التعريفة الجديدة فى الغربية
التعريفة الجديدة فى الغربية
 
محافظ الغربية يتفقد مواقف النقل الجماعى (2)
محافظ الغربية يتفقد مواقف النقل الجماعى
 
محافظ الغربية يتفقد مواقف النقل الجماعى (1)
محافظ الغربية يتفقد مواقف النقل الجماعى

اخبار محافظة الغربية

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جولة داخل مواقف الغربية



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