جنون الشهرة.. فتاة تحاول إنهاء حياتها لفشلها في زيادة المشاهدات على تيك توك

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر تطبيق "التيك توك"، متضمناً محاولة إحدى الفتيات إنهاء حياتها داخل غرفتها.

بالفحص أمكن تحديد العقار محل الواقعة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبالانتقال تم التقابل مع ( إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول- والدة الفتاة المشار إليها" ، مقيمة بدائرة القسم)، وبمناقشتها أفادت بأنه عقب عودة نجلتها من العمل، دخلت إلى غرفتها وأغلقت الباب، وعقب مرور بعض الوقت ارتابت فى الأمر فقامت بالدخول فتبين لها قيام نجلتها بمحاولة انهاء حياتها ، فقامت بإنقاذها وعللت ذلك لمرورها بضائقة نفسية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة، وبمناقشتها أفادت بمحاولتها إنهاء حياتها نتيجة مرورها بضائقة نفسية لعدم رغبتها فى الإستمرار فى عملها، وعدم تمكنها من زيادة المتابعين لصفحتها الشخصية على تطبيق "التيك توك" كمحاولة منها للتحصل على مبالغ مالية من التطبيق والتربح من زيادة عدد المتابعين .. فقامت ببث فيديو مباشر "لايف" من هاتفها المحمول بغرفتها لتصوير نفسها أثناء القيام بانهاء حياتها فتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.