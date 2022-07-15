"ثقافة الإسكندرية" تحتفل بالعيد القومي للمحافظة بعروض فنية

الإسكندرية: جاكلين منير

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لقاء بمناسبة العيد القومي للثغر، بقصر ثقافة الشاطبي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث أدار اللقاء المستشار الإعلامي إبراهيم عبد الله

وتناول خلاله محمد أبو يوسف مستشار محافظ كفر الشيخ، والشيخ محمد الجيزاوي، أحداث 26 من يوليو والتي تضمنت ذهاب وفد من ضباط الثورة برئاسة اللواء محمد نجيب وعلي ماهر رئيس وزراء مصر حينها، إلى الملك فاروق بقصر رأس التين للتوقيع لهم على وثيقة التنازل عن عرش مصر والسودان، لينتهى الحكم الملكي في مصر بمغادرة الملك فاروق وأسرته البلاد عام 1952 وتنتهى معهه فترة حكم أسرة محمد علي باشا نهائيا، ويبدأ عهد النظام الجمهوري.

من ناحية أخرى قدمت فرقة الأنفوشي للايقاعات الشرقية بقيادة الفنان عزت بسيوني حفلا فنيا على مسرح القصر، تضمن عزف فردي متميز على الطبلة وآخر على المزمار البلدي، هذا إلى جانب فقرات العزف الجماعي وفقرات غنائية من الفولكلور المصري التي تفاعل معها الجمهور، كما قدمت فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى عرضا فنيا على مسرح القصر تضمن استعراضات ومونولوجات من زمن الفن الجميل وباقة من الأغاني الوطنية، بجانب عرض مماثل على مسرح النادي الاجتماعي بمطروح وسط إقبال جماهيري كبير.