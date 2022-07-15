توفد المواطنين على شواطئ الغردقة والنادي الاجتماعي الأكثر إقبالا.. فيديو وصور

البحر الاحمر - عماد عرفة

شهد شواطئ البحر الأحمر بشكل عام، وشواطئ الغردقة بشكل خاص، اقبال اعداد كبيرة من المواطنين عليها، وشهد شاطئ النادى الاجتماعي فى مدينة الغردقة، اقبال المواطنين بإعداد كبيرة من ساعات الصباح الأولى وذلك مع قرب انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، حيث استقبل الشاطئ من الثامنة صباحا المئات من المواطنين على الشاطئ .





ويصل لشاطئ النادى الاجتماعي بالغردقة مواطنون من عدة محافظات مختلفة خاصة محافظات الصعيد الأقرب للبحر الأحمر، ومن أهالى مدن محافظة البحر الأحمر المختلفة.

من جانبه، قال أشوف فؤاد مدير النادى الاجتماعي بالغردقة، إن الشاطئ شهد توافد الآلاف من المواطنين منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك وما زال الإقبال مستمر رغم انتهاء اجازة العيد، حيث وصل العديد من الزائرين من مختلف المحافظات ، لقضاء اليوم الجمعة علي شواطئ الغردقة .

وأكد مدير النادى الاجتماعى بالغردقة أنه تم العمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان بالنادى من خلال تواجد أكثر من 16 منقذ شواطئ منتشرين على طول الشاطئ والمارينا، ليستقبل أهالى الغردقة والزائرين من كل مكان للإستمتاع بالشاطئ .

وأضاف مدير النادى أن رجال الخدمات المعاونة يقومون بحملات النظافة باستمرار على الشاطئ يومياً منذ الصباح الباكر، بالتزامن مع رفع مستوى المرافق والخدمات حفاظاً على المظهر الجمالى، مضيفاً بأنه تم التنسيق بين المنتجع ومديرية الصحة لتوفير سيارة من المديرية للكشف لمن يرغب عن مرضى السكر والضغط والامراض المزمنة بالمجان، بالإضافة الى تواجد سيارة إسعاف على مدار اليوم لتأمين الزائرين من أية حالة طارئ.