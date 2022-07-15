توريد أكثر من 108 آلاف طن أقماح لشون وصوامع سوهاج حتى الآن

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن توريد 108 آلاف و960 طن و898 كيلو من الأقماح حتى الآن، لمختلف الشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى استمرار أعمال التوريد من المزارعين حتى نهاية أغسطس القادم.

ووجه "الفقى" باستمرار التنسيق بين مديريات "التموين، والزراعة، ومباحث التموين، والوحدات المحلية، وكافة الجهات المعنية"؛ لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، والتيسير على الموردين، وتكثيف حملات الرقابة؛ لضبط حركة تداول الأقماح، والالتزام بالضوابط الموضوعة للتوريد.