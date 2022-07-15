اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 08:06 ص
أكرم القصاص
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توريد أكثر من 108 آلاف طن أقماح لشون وصوامع سوهاج حتى الآن

الجمعة، 15 يوليه 2022 07:00 ص
توريد أكثر من 108 آلاف طن أقماح لشون وصوامع سوهاج حتى الآن توريد القمح بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن توريد 108 آلاف و960 طن و898 كيلو من الأقماح حتى الآن، لمختلف الشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى استمرار أعمال التوريد من المزارعين حتى نهاية أغسطس القادم.

 

ووجه "الفقى" باستمرار التنسيق بين مديريات "التموين، والزراعة، ومباحث التموين، والوحدات المحلية، وكافة الجهات المعنية"؛ لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، والتيسير على الموردين، وتكثيف حملات الرقابة؛ لضبط حركة تداول الأقماح، والالتزام بالضوابط الموضوعة للتوريد.


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