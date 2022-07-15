تموين المنوفية: تحرير 218 محضرا تموينيا خلال حملات مكثفة على مدار يومين

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عدة حملات تموينية مفاجئة علي مدار يومين ، في ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الجهود في شن الحملات الرقابية الصارمة على الأسواق والمحلات العامة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.



أسفرت الحملات عن تحرير 218 محضر تمويني تنوع ما بين 136 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و 82 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى .



ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري .