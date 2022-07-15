تموين الأقصر تحرر محاضر مخالفات لمخابز ومحلات فى أرمنت وإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجاال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة فى الأسواق والمخابز وذلك لمتابعة الحالة التموينية فى مختلف أرجاء مدن المحافظة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار الحملات التموينية لخدمة المواطنين.



وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أن إدارة تموين إسنا تقرر استمرار متابعة المخابز البلدية، حيث تبين أن الحالة مستقرة ولم ترد أى شكاوى من المواطنين لغرفة عمليات الإدارة، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 4 مخالفات تموينية بيانها كالآتي:- (عدد 2 مخبز بدون مواصفات - مخبز غلق بدون عذر أو إجازة مع عمل حصر للمبيعات - مخبز مخالف للميزان).



وأضاف وكيل تموين الأقصر، أنه خرجت أيضاً حملات فى إدارة تموين أرمنت لمتابعة المخابز والأسواق، والتى أسفرت عن تحرير عدد 2 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، وفى الأسواق تم ضبط عدد 40 قاروصة سجائر بدون فواتير، وضبط عدد 7 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وفى بندر الأقصر تم التأكد من انتظام صرف المقررات التموينية وتوافر السلع والتأكد من جودة وصلاحية السلع وتحرر للمخالفين 5 محاضر عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار، و2 محضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر عدم إعطاء بون صرف.



كما قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حملات مكثفة على محطات الوقود لمتابعة العمل بأسعار البنزين الجديدة، وذلك عقب تحريكها حيث كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد، قررت عقب انتهاء شهر يونيو الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2022.



وقال وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، إنه انطلقت تلك الحملات فى مختلف محطات الوقود والبنزين عقب تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى.. 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95، وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.





تموين الأقصر تحرر محاضر مخالفات لمخابز ومحلات فى أرمنت وإسنا (1)



تموين الأقصر تحرر محاضر مخالفات لمخابز ومحلات فى أرمنت وإسنا (2)



تموين الأقصر تحرر محاضر مخالفات لمخابز ومحلات فى أرمنت وإسنا (3)



تموين الأقصر تحرر محاضر مخالفات لمخابز ومحلات فى أرمنت وإسنا (4)



تموين الأقصر تحرر محاضر مخالفات لمخابز ومحلات فى أرمنت وإسنا (5)



تموين الأقصر تحرر محاضر مخالفات لمخابز ومحلات فى أرمنت وإسنا (6)



تموين الأقصر تحرر محاضر مخالفات لمخابز ومحلات فى أرمنت وإسنا (7)







