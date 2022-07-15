تعليم دمياط تعلن تنظيم مراجعة علم النفس لطلاب الثانوية العامة بالمجان

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، عن تنظيم مراجعات مادة علم النفس والاجتماع لطلبة الثانوية العامة بالمجان داخل مدارس المحافظة، وذلك ضمن مبادرة درس مميز بالمجان والتي انطلقت منذ بداية العام الدراسي الحالى.



وأشار الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إلى أن تلك المبادرة تأتي ضمن خطة الوزارة لرفع الضغط عن كاهل الأسرة، مشيرا إلي أن مديرية التربية والتعليم بدمياط تهتم برفع مستويات الطلاب وتوفير المناخ اللازم لهم لتأدية الامتحانات بالشكل الأمثل.



وأضاف وكيل تعليم دمياط، أن مراجعات مادة علم النفس ستكون يوم السبت بدءا من الرابعة عصرا داخل مدارس المحافظة.



موضحا أن المديرية ستقوم بتقديم هذه المراجعات في كافة المواد بالمجان أمام طلاب الثانوية العامة بدمياط.



