تعليق ملصقات بالأجرة الجديدة لجميع خطوط السيارات ومحاسبة مخالفى التعريفة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على المتابعة المستمرة للعمل بمواقف السيارات ومتابعة تنفيذ تطبيق التعريفة الجديدة للأجرة بنطاق المحافظة وبينها وبين المحافظات الأخرى.

ففى هذا الصدد اوضح المحاسب أحمد البندارى مدير عام المواقف بالدقهلية، انه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم التنسيق والتعاون بين جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة فى هذا الشأن وذلك لتحقيق المتابعة المستمرة للعمل بمواقف السيارات على مدار الساعة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة والتصدى لاى محاولة للمخالفة والخروج على القانون وأشار مدير عام المواقف انه تم الانتهاء من طبع وتعليق ملصقات بالأجرة الجديدة لجميع خطوط السيارات بين الدقهلية والمحافظات أو فيما بين المراكز وبعضها أو فيما بين المراكز والقرى بنطاق المحافظة.

هذا وقد أكد "محافظ الدقهلية" على أنه تم تطبيق العدالة عند وضع التعريفة الجديدة بما يتناسب مع زيادة اسعار المواد البترولية دون ظلم لأحد سواء كانوا سائقين أو مواطنين، وقال "مختار" سيتم محاسبة كل من يتجاوز التعريفة الجديدة ويعمل على استغلال المواطنين ولن يكون هناك تهاون مع أحد فعلى جميع السائقين الالتزام بالتعريفة الجديدة دون زيادة.

ووجه "المحافظ" لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف فى نطاق المحافظة والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة دون ادنى زيادة والتنسيق الكامل الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة ومع الإدارة العامة للمرور وكافة الجهات المعنية، وأشار " مختار " إلى اننا نعمل جميعاً كل فى موقعه من اجل خدمة المواطنين وتوفير كافة الخدمات لهم فى القطاعات الخدمية المختلفة..

والجدير بالذكر أن " محافظ الدقهلية " قرر تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644).

تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار المواد البترولية ( البنزين والسولار) وزيادة الأجرة التعريفية للمواصلات العامة بحد اقصى 7%، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية فى هذا الشأن.