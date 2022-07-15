اليوم السابع
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تعرف على طريقة عمل الرنجة باللبن من سوق بندر دمنهور.. فيديو وصور

الجمعة، 15 يوليه 2022 04:00 ص
تعرف على طريقة عمل الرنجة باللبن من سوق بندر دمنهور.. فيديو وصور الرنجة باللبن
البحيرة - ناصر جودة

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يستعرض "اليوم السابع" أحدث وصفة لتجهيز الرنجة المدخنة بالحليب والسمن البلدى، من سوق بندر دمنهور.

وقال الشيف محمد الجمل المعروف بطرقه الغريبة فى الطهى، إن تقديمه لأساليب جديدة لتجهيز الطعام لا يأتي بشكل عشوائى، ولكنه بناء  على دراسات فى فنون الطهى خاصة المدارس الجديدة التى تمزج المزاق الحلو بالمالح والتى لاقت انتشارا كبيرا فى أغلب دول العالم، مضيفا أن تقديمه لطبق الرنجة باللبن الحليب والسمن البلدى والمكسرات فى هذا التوقيت بالذات قد جاء لكسر حاجز الملل من تناول اللحوم  خلال عيد الأضحى المبارك.
 
وعن مدى الإقبال على شراء أطباق الأسماك المملحة بعد عيد الأضحى، أكد الجمل أنه فور نشر فيديو طريقة تجهيز الرنجة بالحليب آثار  الاستغراب فى أول الأمر، لكن سرعان ما تغيرت الأمور وبدأ يزداد الإقبال على هذه الوجبة الشعبية خاصة أن سعرها فى متناول الجميع.
 
وعن تأثير نشر الفيديوهات الخاصة بطرق الطهى على حجم المبيعات الخاصه به، أكد  الشيف الجمل أن نشر فيديوهات الطهى يعطيه مزيدا من القوة والإبداع المتواصل بغض النظر عن الأرباح.
 
خطوات عمل الرنجة باللبن (3)
خطوات عمل الرنجة باللبن (3)

خطوات عمل الرنجة باللبن (5)
خطوات عمل الرنجة باللبن (5)

خطوات عمل الرنجة باللبن (6)
خطوات عمل الرنجة باللبن (6)

خطوات عمل الرنجة باللبن (8)
خطوات عمل الرنجة باللبن (8)

خطوات عمل الرنجة باللبن (9)
خطوات عمل الرنجة باللبن (9)

خطوات عمل الرنجة باللبن (10)
خطوات عمل الرنجة باللبن (10)

 


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